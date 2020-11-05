"Коммерсантъ": Россия допустила рост выбросов парниковых газов

Владимир Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов к 2030 году до 70% от уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов. Новая цель допускает существенный рост выбросов по сравнению с текущим уровнем, пишет "Коммерсантъ".

Новая климатическая цель подготовлена как часть вклада России в выполнение Парижского соглашения. Сейчас Россия находится на уровне выбросов парниковых газов около минус 50% от уровня 1990 года, включая поглощение СО 2 лесами, и на уровне порядка минус 30% без него. Нынешняя цель допускает "существенный рост выбросов по сравнению с текущим уровнем и будет выполнена без дополнительных усилий".

"Она делает ненужным какое-либо регулирование выбросов парниковых газов и свидетельствует о том, что у страны отсутствуют амбиции по снижению зависимости от ископаемого топлива и повороту в сторону зеленого развития", – считает глава департамента мировой экономики ВШЭ Игорь Макаров. Экологи также называют новую цель неамбициозной на фоне целей других стран.

"Указ стал отражением традиционной политики, например, недавно принятой стратегии нефтегазового и угольного освоения Арктики – страна остается нефте-угле-газозависимой", – заявил руководитель энергетического отдела Greenpeace в России Владимир Чупров.