"Коммерсантъ": Россия допустила рост выбросов парниковых газов

Владимир Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов к 2030 году до 70% от уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов. Новая цель допускает существенный рост выбросов по сравнению с текущим уровнем, пишет "Коммерсантъ".
Новая климатическая цель подготовлена как часть вклада России в выполнение Парижского соглашения. Сейчас Россия находится на уровне выбросов парниковых газов около минус 50% от уровня 1990 года, включая поглощение СО2 лесами, и на уровне порядка минус 30% без него. Нынешняя цель допускает "существенный рост выбросов по сравнению с текущим уровнем и будет выполнена без дополнительных усилий".
"Она делает ненужным какое-либо регулирование выбросов парниковых газов и свидетельствует о том, что у страны отсутствуют амбиции по снижению зависимости от ископаемого топлива и повороту в сторону зеленого развития", – считает глава департамента мировой экономики ВШЭ Игорь Макаров. Экологи также называют новую цель неамбициозной на фоне целей других стран.
"Указ стал отражением традиционной политики, например, недавно принятой стратегии нефтегазового и угольного освоения Арктики – страна остается нефте-угле-газозависимой", – заявил руководитель энергетического отдела Greenpeace в России Владимир Чупров.
- В конце 2019 года был принят закон, который приравнял сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию, к утилизации. Против законопроекта выступал Greenpeace. В организации говорили, что принятие поправок "поможет финансировать строительство очень дорогих мусоросжигательных заводов". В Greenpeace предсказывали, что из-за этого мусор в России не будут перерабатывать "еще десятки лет".
- Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов настаивал на том, что принятые поправки предлагают запретить энергетическую утилизацию тех отходов, из которых не извлечены полезные фракции. Сжигать предлагается только то, что невозможно переработать.
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