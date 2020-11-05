Профсоюз журналистов требует разрешить Сафронову позвонить матери

Инициативная группа в поддержку арестованного по обвинению в госизмене бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова запустила онлайн-флэшмоб и петицию с требованием разрешить ему позвонить матери. Об этом сообщает "Новая газета".

Для участия в онлайн-флешмоб необходимо разместить в соцсетях рассказ про особенный разговор со своей матерью и поставить под постом хештеги #звонокмаме #свободусафронову #свободуиванусафронову. По желанию можно прикрепить к посту фото.

Цель кампании — убедить следствие разрешить Сафронову общение с близкими родственниками и обратить внимание на бесчеловечность отказа.

В октябре следователь ФСБ не разрешил Сафронову позвонить матери, чтобы поздравить её с днём рождения. Следователь посчитал, что раз мать Сафронова является свидетелем в его уголовном деле, то обвиняемый может использовать разговор "для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности России и противодействия следствию".

Иван Сафронов был задержан ФСБ в начале июля, а затем арестован по обвинению в государственной измене. По версии следствия, в 2017 году, работая в "Коммерсанте", Сафронов передал чешской разведке секретные данные о российском военно-промышленном комплексе. Бывший журналист вину не признаёт и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Он связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

2 сентября Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя ФСБ продлил Сафронову срок пребывания под стражей до 7 декабря. Защита просила изменить ему меру пресечения на не связанную с пребыванием в следственном изоляторе и представила в суд более 150 поручительств журналистов, политиков и правозащитников.