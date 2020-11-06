В четырёх штатах США Байдена и Трампа разделяют доли процента

В Соединённых Штатах продолжается подсчёт голосов, поданных на выборах президента 3 ноября. В то время как в большинстве штатов победитель - по предварительным данным - уже определён, в нескольких идёт борьба фактически за каждый голос.

В Джорджии, Пенсильвании и Неваде президента Дональда Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена разделяют всего доли процента. На 10 утра по московскому времени в Джорджии, например, Трамп опережал Байдена всего на тысячу голосов. Меньше процента разрыв также в Висконсине, однако там голоса уже подсчитаны и объявлено о победе Байдена, кампания Трампа подала запрос на пересчёт.

Также невелик разрыв в Аризоне и Северной Каролине, пока не подведены итоги и в Аляске, хотя там Трамп лидирует уверенно.

Согласно предварительным результатам голосования в тех штатах, где победитель уже выявлен, у Байдена сейчас 253 голоса выборщиков, у Трампа 214. Для победы нужно 270 голосов.

Выступая накануне, каждый из кандидатов выразил уверенность в том, что в конце концов именно он окажется победителем.

Также идёт подсчёт голосов на выборах в Сенат и Палату представителей. Демократы близки к сохранению большинства в Палате, однако они теряют несколько мест.