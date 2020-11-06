Избранные и отверженные. Алексей Цветков - об американских горках

Президентские выборы, прошедшие в США, были в чем-то удивительно похожи на полный неожиданностей футбольный матч с постоянными взлетами и падениями, напоминающими пресловутые "американские горки", когда команда, которой предрекали поражение, неожиданно вырывается вперед и рвется к победе, но к концу второго тайма противник обретает второе дыхание, сравнивает счет и ставит всё на места.

Но шубы из такого сравнения не сошьешь, политика не футбол, и чем пристальнее присматриваешься к результатам, тем сильнее удивление, потому что на самом деле мало что изменилось.

Если отвлечься на минуту от сложной организации американских выборов, то можно увидеть, что ситуация на поле вполне симметрична уже виденной, а результаты матча в конечном счете не так уж эпохальны. Само по себе голосование было исключительно важным, о чем свидетельствует внимание, прикованное к нему во всем мире, и беспрецедентное за последние сто с лишним лет участие электората. Но электорат этот разделился почти поровну, примерно с той же или даже меньшей в процентном отношении разницей, что и четыре года назад, только тогда, несмотря на численное преимущество Хиллари Клинтон, победил Дональд Трамп, а на этот раз Джо Байдену, судя по всему (хотя утверждать еще рано), удастся реализовать преимущество в свою пользу. Но реализуется оно именно в тех штатах "линии фронта" и практически с тем же минимальным опережением, что и у Трампа четыре года назад. Фактически оба контингента, формально побеждаемый и формально побеждающий, остаются на поле боя примерно в том же составе и при том же построении. И ни тот, ни другой, судя по всему, не утратили прежней решимости. Судьба же самого Трампа, похоже — лишь примечание к этому тексту.

Все это наводит на мысли, что причина обострившегося политического противостояния залегает гораздо глубже, чем просто неприятный курьез: как говорят программисты, это "фича, а не баг". В американском обществе (может и не в нем одном, но в нем наиболее ярко) явно действует какой-то механизм, ведущий к расколу, который простым всенародным волеизъявлением не преодолеть.

За эти четыре года в США и за их пределами написана целая библиотека книг об этой проблеме, и людей, которые всерьез считали бы избрание Трампа просто досадным сбоем в функционировании американской демократии осталось мало как среди его оппонентов, так и среди его сторонников. Беда с этими книгами в том, что они напоминают описание слона слепыми в известной суфийской притче: кому достался хвост, тот и пишет об этом хвосте во всех подробностях. За неимением места приведу лишь один диагноз, который кажется мне близким к истине, хотя и не исчерпывающим её.

Кто бы ни занял вероятную вакансию в Белом доме, трудов ему предстоит край непочатый

В книге "Ловушка меритократии", большую часть которой составляют таблицы и диаграммы, профессор Йельского университета Дэниэл Марковиц выдвигает аргумент, согласно которому в основе растущей поляризации лежит имущественное и социальное расслоение, вызванное небывалым взлетом новой элиты и размыванием среднего класса, который на протяжении ряда послевоенных десятилетий был в США гарантом социального согласия. Самый неожиданный вывод этой книги, подкрепленный статистикой - всё большая социальная дистанции между этим отодвинутым от кормушки средним классом и элитой, причём разница в доходах именно между этими группами с 1970-х годов резко выросла, тогда как разница между средним и низшим слоем изменилась мало. Элита, в основном выпускники самых престижных университетов Ivy League, сегодня живет отдельно от остального населения, в её потребительской корзине нет с ним практически ничего общего, её доходы часто астрономические.

Иными словами, Марковиц постулирует резкое классовое расслоение общества, но совершенно не по той линии отреза, которую узнал бы Карл Маркс. Это не толстопузые капиталисты в цилиндрах и с сигарами в зубах, владельцы заводов, газет, пароходов, а специалисты уникальной квалификации, составляющей весь их капитал. Они работают по 80 и более часов в неделю и поглотили многие из тех функций, которые раньше выполняли представители среднего класса. Более того, они фактически перекрыли этим последним путь наверх, поскольку их доходы позволяют им давать детям образование, недосягаемое для сравнительно малоимущих, и эти дети приходят им на смену.

Мне не кажется, что тезис Марковица исчерпывает тему - хотя бы потому, что он полностью игнорирует такие группы ,как работники сферы информационных технологий или успешные инвесторы вроде Уоррена Баффета, тоже явно входящие в состав элиты. Важно то, что он стирает с вероятных избирателей Трампа ярлык the basket of deplorables (приблизительно "сборище позорных"), которым их в минуту досады наградила в прошлый раз Хиллари Клинтон, и эта неосторожность наверняка обошлась ей в сотню-другую тысяч голосов избирателей. Когда речь идёт о десятках миллионов твоих сограждан, слова надо выбирать поаккуратнее - урок, который Байден явно усвоил. Этих "позорных" многократно пытались втиснуть в ту или иную классификацию: белые, необразованные, пожилые, жители малых городов и сельской местности, но вряд ли любой из этих атрибутов настолько всеохватен, как безошибочно учуянный и взятый на вооружение Трампом: неприязнь к экспертам и их хвалёной квалификации. Это фактически пробный камень для всего президентства Трампа, включая его катастрофический подход к пандемии. Одним из последних его предвыборных обещаний было увольнение после перевыборов доктора Энтони Фаучи, главного специалиста администрации - и страны - по борьбе с пандемией, и толпа встретила это обещание восторженным скандированием.

Хотелось бы завершить эти наблюдения на какой-нибудь мажорной ноте, но она никак не даётся. Практически каждая из книг упомянутых диагностов содержит рецепт примирения, но в лучшем случае он вызывает печальную улыбку. Марковиц, в частности, рекомендует откатить экспертную революцию назад и создать массу рабочих мест для малоквалифицированнх - так и представляешь себе ликование этой облагодетельствованной толпы, вооруженной гаечными ключами и арифмометрами. Кто бы ни занял вероятную вакансию в Белом доме, трудов ему предстоит край непочатый.

Алексей Цветков – публицист и политический комментатор



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