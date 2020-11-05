Хотите как в Америке?

4 ноября 2020 года повторилась история, которую я помню с детстве: как и советские граждане, нынешние россияне яростно болели за кандидатов не на своих выборах, а на американских, не обращая внимание на казенный праздник народного единства.

Году в 1980 такое было понятно: выборов с выбором, хотя бы из двух кандидатов, в СССР не имелось. В России современной выборы президента РФ формально альтернативны, но с предсказуемым результатом, в силу государственных манипуляций. Без захватывающего дух подсчета, как в эти дни в США.

Еще 15 лет назад в России были выборы с реальной конкуренцией, но режим Владимира Путина вернул советскую имитацию, оскорбляющую тех, кто видит реальный политический процесс в США. Вот и льется на просторы соцсетей поток эмоций, ранее остававшихся рамках семьи, коммунальной кухни и дворового спора.

К тому же, сегодня судьба России и ее граждан в глобальном мире действительно связана с тем, кто во главе США, Трамп или Байден: методы борьбы с пандемией, экономический спад, цены на нефть, санкции за Крым и Донбасс, - все это зависит и от курса американского президента.

Чему Россию учит американский пример конкурентной борьбы Джо Байдена и Дональда Трампа? Обсуждают американист историк Виктор Кувалдин, политик и историк Сергей Станкевич, экономист Владислав Иноземцев.

Ведет передачу Михаил Соколов. Прямой эфир программы "Лицом к событию" 5 ноября в 19:05.