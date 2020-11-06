Лидерство в Пенсильвании перешло к кандидату-демократу Джо Байдену

На выборах президента США продолжается подсчет голосов в четырёх ключевых штатах – Аризоне, Джорджии, Неваде и Пенсильвании.

По данным на 5 вечера по московскому времени, кандидат от Демократической партии Джо Байден чуть вырвался вперёд в Джорджии и также уже лидирует в Пенсильвании, где ранее вёл нынешний президент-республиканец Дональд Трамп.

Что касается еще двух штатов, то в Аризоне и Неваде сейчас тоже впереди Байден. В Аризоне осталось посчитать около 6 процентов голосов избирателей, в Неваде – более 10 процентов. Трамп лидирует в Северной Каролине и на Аляске.

Для избрания на пост кандидату необходимы 270 голосов выборщиков. У Байдена их сейчас 253, у Трампа – 214. Победа в Пенсильвании даёт 20 электоральных голосов. Таким образом, если этот штат останется за Джо Байденом, то у него будет 273 выборщика, то есть он проходит необходимый порог. У Трампа также сохраняются шансы на победу в гонке, поскольку бюллетеней, которые надо обработать, еще немало.

Трамп обвиняет своих оппонентов в подтасовках, но по-прежнему не приводит никаких доказательств. Штаб Трампа готовится оспорить результаты выборов в ряде штатов.

Официальное объявление победителя происходит лишь после голосования коллегии выборщиков, которая собирается через несколько недель после выборов. Они прошли 3 ноября.

На выборах в Конгресс, вопреки ожиданиям, успешнее в Палате представителей выступили республиканцы. Они на данный момент расширяют свое представительство на 6 мест – хотя большинство в нижней палате, очевидно, останется за демократами.