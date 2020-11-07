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Грани времени

Террор в Европе, выборы в Америке, националисты в России. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Джо Байден, Дональд Трамп. Коллаж

Теракт в Вене. Стрельба на поражение. Убийца-одиночка или война цивилизаций? День народного единства. "Русский марш" в автозаке. Неприкосновенный Путин. Байден или Трамп? Битва за штаты и трудности пересчета.

Обсуждаем эти темы с политологом, старшим научным сотрудником Университетского колледжа Лондона Владимиром Пастуховым и профессором университета New School (Нью-Йорк) Ниной Хрущевой.

Видеоверсия программы

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