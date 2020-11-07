В Хабаровске сотни человек вновь вышли на акцию в поддержку Фургала

В Хабаровске около тысячи жителей города вновь вышли на акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Сегодня 120 день протестов. За все время с момента ареста чиновника мероприятие в его защиту не состоялось лишь раз – в начале ноября.
Акция прошла под слоганом "Коррупция достала. Москва, верни Фургала". В Хабаровске уже наступила зима и выпал снег, но это не помешало протестующим пройти по центру города, —передаёт Сибирь.Реалии. Традиционный митинг начался ровно в 12:00 у здания краевого правительства. После чего люди устроили шествие по улицам города.
По оценкам корреспондента Сибирь.Реалии, в шествии приняли участие около тысячи человек. Сотрудники полиции неоднократно требовали прекратить движение по проезжей части. На акции были задержаны как минимум 3 человека.
После того как колонна вернулась на площадь перед зданием правительства края, активисты призвали жителей оставлять свои подписи под требованием перенести судебное заседание по делу экс-губернатора Сергея Фургала на рассмотрение в суд Хабаровска. Накануне обращение уже поддержали более 300 человек, которые сами приехали в пункт сбора подписей.
- Фургал был задержан в июле по обвинению в организации убийств предпринимателей в начале двухтысячных годов. Он вину не признает и жалуется на давление со стороны следствия. Сторонники бывшего губернатора считают его преследование политическим —на выборах главы региона он победил кандидата от "Единой России".
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