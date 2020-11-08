Александра де Таддео: "Павленский ни разу не прибегал к насилию"

Александра де Таддео, подруга художника Петра Павленского, заявила, что никогда не сталкивалась с проявлениями насилия с его стороны.
Заявление Таддео, переданное в редакцию Радио Свобода, является ответом на опубликованное онлайн-изданием Wonderzine и вызвавшее большой резонанс интервью с его бывшей гражданской женой Оксаной Шалыгиной, рассказавшей, что в течение многих лет Павленский избивал ее, насиловал и унижал.
"Мои отношения с Павленским начались в декабре 2018 года, вскоре после того, как он расстался с Шалыгиной, – пишет Александра де Таддео. – Мы не расставались ни на один день и пережили вместе много разнообразных ситуаций – от обыденных до экстремальных, в том числе скрывались от полиции. Не скрою, что жить с Петром непросто, и у нас возникали конфликты. Но при этом Петр ни разу не прибегал к физическому насилию".
Она рассказывает об одной из ссор, когда хотела бросить в Павленского кружку, а он всего лишь удержал ее за запястья. Александра де Таддео сообщает также, что Павленский никогда не требовал от нее отказаться от своих занятий и служить только ему.
"Как вы понимаете, заявления, сделанные в интервью Wonderzine, меня потрясли, и я читала их с недоумением. Живя с Петром, я не сталкивалась ни с чем подобным. При этом Пётр ни разу не проявлял неуважения к своей бывшей подруге и матери своих дочерей и не сказал о ней дурного слова", – пишет Александра де Таддео.
- Пётр Павленский – петербургский художник, известный своими политическими акциями. В частности, 9 ноября 2015 года он облил бензином и поджёг входную дверь в здание ФСБ в центре Москвы. Художник назвал эту акцию "перчаткой, которую бросает в лицо террористической угрозе", которая, по его мнению, исходит от спецслужбы. Павленского арестовали, позже суд признал его виновным в повреждении "объекта культурного наследия" и оштрафовал на полмиллиона рублей, обязав выплатить почти столько же "потерпевшей стороне" – ФСБ. Акционист заявил, что не собирается оплачивать штрафы.
- В январе 2017 года артистка Театра.doc Анастасия Слонина написала на Павленского и Шалыгину заявление в полицию об изнасиловании и причинении вреда здоровью. Акционист обвинения отверг, обвинив Слонину в работе на российские спецслужбы. Шалыгина в интервью Wonderzine также заявила, что Слонина якобы сама попросила Павленского порезать её ножом во время сексуальных "игр".
- После обвинения в изнасиловании Павленский с Шалыгиной уехали в Париж, где попросили политического убежища. Уже во Франции пару арестовали за "художественную акцию" с поджогом двери здания Банка Франции. Суд приговорил Павленского к трём годам лишения свободы, два из которых условно (около года он провёл в тюрьме во время следствия), Шалыгину – к двум годам тюрьмы, из которых условно – 16 месяцев. После освобождения пара рассталась, но оба продолжают жить во Франции и возвращаться в Россию не собираются.
- В феврале 2020 года Павленский опубликовал на своем сайте "Порнополитика" видео сексуального характера с потенциальным кандидатом на пост мэра Парижа Бенжаменом Гриво. По словам Павленского, он похитил эти записи из компьютера Александры де Таддео, прежде состоявшей в близких отношениях с Гриво. Павленский утверждал, что опубликовал их ради того, чтобы разоблачить лицемерие Гриво, создававшего в ходе предвыборной кампании образ добропорядочного семьянина и защитника традиционных ценностей. После публикации этих видео Гриво отказался от участия в выборах мэра Парижа и обратился в полицию с жалобой на вмешательство в частную жизнь, Павленский и Таддео были задержаны, но вскоре освобождены.
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