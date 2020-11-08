Александра де Таддео: "Павленский ни разу не прибегал к насилию"

Александра де Таддео, подруга художника Петра Павленского, заявила, что никогда не сталкивалась с проявлениями насилия с его стороны.

Заявление Таддео, переданное в редакцию Радио Свобода, является ответом на опубликованное онлайн-изданием Wonderzine и вызвавшее большой резонанс интервью с его бывшей гражданской женой Оксаной Шалыгиной, рассказавшей, что в течение многих лет Павленский избивал ее, насиловал и унижал.

"Мои отношения с Павленским начались в декабре 2018 года, вскоре после того, как он расстался с Шалыгиной, – пишет Александра де Таддео. – Мы не расставались ни на один день и пережили вместе много разнообразных ситуаций – от обыденных до экстремальных, в том числе скрывались от полиции. Не скрою, что жить с Петром непросто, и у нас возникали конфликты. Но при этом Петр ни разу не прибегал к физическому насилию".

Она рассказывает об одной из ссор, когда хотела бросить в Павленского кружку, а он всего лишь удержал ее за запястья. Александра де Таддео сообщает также, что Павленский никогда не требовал от нее отказаться от своих занятий и служить только ему.

"Как вы понимаете, заявления, сделанные в интервью Wonderzine, меня потрясли, и я читала их с недоумением. Живя с Петром, я не сталкивалась ни с чем подобным. При этом Пётр ни разу не проявлял неуважения к своей бывшей подруге и матери своих дочерей и не сказал о ней дурного слова", – пишет Александра де Таддео.