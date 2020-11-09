Осуждённого по "московскому делу" перевели в колонию-поселение

Кассационный суд в Москве перевёл осуждённого по "московскому делу" Егора Лесных из колонии общего режима в колонию-поселение. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

Защита Лесных требовала отменить приговор, однако суд решил изменить место отбывания наказания. Ранее Мосгорсуд оставил в силе приговор для осуждённого по "московскому делу" после апелляции его адвоката. Сейчас Лесных отбывает наказание в исправительной колонии №12 Волгоградской области.

Егор Лесных был арестован вместе с Александром Мыльниковым и Максимом Мартинцовым в октябре 2019 года в рамках новой волны задержаний по "московскому делу". Суд счёл доказанным, что они применили не опасное для жизни насилие к бойцам Росгвардии во время несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в Москве.

Лесных и Мартинцов получили по три и два с половиной года лишения свободы соответственно. Мыльникова приговорили к двум годам условно. Приговор Лесных и Мартинцову был более суровый, поскольку суд квалифицировал их действия как совершённые группой лиц. Свою вину подсудимые не признали. Правозащитный центр "Мемориал" признал Лесных и Мартинцова политзаключёнными.

"Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве и изначально расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано. По нему были арестованы более 20 человек. Некоторые уже получили реальные сроки лишения свободы.