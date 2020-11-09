Муфтий Москвы: у духовенства не получается контролировать мигрантов

Глава Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Альбир Крганов заявил о слабом влиянии религиозных организаций на мигрантов, исповедующих ислам и проживающих в столице. По словам Крганова, приехавшие в Москву "ни с кем не советуются" и фактически предоставлены сами себе, в связи с чем занимаются в том числе и противоправной деятельностью.

В качестве примера муфтий привёл "несогласованный митинг мигрантов у французского посольства", во время которого участники сжигали портреты президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению Крганова, исламским религиозным организациям необходимо усилить работу с приезжающими в Москву мусульманами.

В конце октября мусульмане несколько дней подряд устраивали несанкционированные акции у здания французского консульства в центре Москвы, протестуя против публикации карикатур на пророка Мухаммеда парижским изданием Charlie Hebdo и главы Франции Эммануэля Макрона. Французское посольство сообщало об угрозах, которые стали поступать в адрес граждан страны, находящихся на территории России.

До этого президент Турции Эрдоган обвинил Макрона в расизме, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции "призывает мусульман совершать теракты", а муфтий Чечни Салах Межуев назвал его "врагом всех мусульман".

В свою очередь Верховный муфтий России Талгат Таджуддин назвал карикатуры на пророка Мухаммеда "пустяком", из-за которого не стоит воевать. "Это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни", – сказал он, подчеркнув, что пророк Мухаммед "не проповедовал месть и ценил прощение".

Волна протестов, насилия и угроз со стороны мусульман началась после того, как 16 октября в пригороде Парижа произошло жестокое убийство учителя истории этническим чеченцем – за то, что учитель, обсуждая со своими учениками свободу слова, показывал им карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, а президент Франции Эммануэль Макрон публично выступил в защиту свободы слова и против запрета подобных карикатур.