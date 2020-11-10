В Бразилии приостановлены испытания китайской вакцины

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии – Anvisa – приостановило клинические испытания вакцины китайской фармацевтической фирмы Sinovac Biotech в связи с "серьезным неблагоприятным инцидентом". Об этом сообщает Bloomberg. Подробной информации о том, что случилось, агентство не привело, сославшись на политику конфиденциальности. Однако известно, что подобная классификация присваивается в случае летального исхода, возникновении потенциально смертельных побочных эффектов, серьезной инвалидности, госпитализации, а также врожденных дефектов у плода.

Директор института Бутантан в Сан-Пауло Димас Ковас в телеинтервью заявил, что что агентство получило уведомление о смерти одного из добровольцев, несвязанной с вакциной. Инцидент произошел в конце октября. Сейчас бразильские санитарные власти оценивают риск и пользу продолжения испытаний вакцины.

Испытания китайской вакцины проходят также в Индонезии и Турции, однако там они не были приостановлены.

Ранее фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой" болезни у одного из добровольцев.

Компания AstraZeneca также дважды приостанавливала испытания своей вакцины, которую разрабатывает совместно с Оксфордским университетом. Первый раз это произошло в июле, второй в сентябре. Тогда Reuters сообщал, что причиной стали неврологические симптомы у одного из участников. Сейчас испытания возобновились.

Несколько десятков компаний в разных странах мира сейчас заняты разработкой вакцины от коронавирусной инфекции, некоторые из вакцин, в частности, в Великобритании, Германии и Китае, сейчас проходят испытания, однако ни одна ещё не была одобрена для массовой вакцинации.

В России зарегистрированы две вакцины. Они разработаны Центром Гамалеи и научным центром Роспотребнадзора "Вектор". Оба препарата получили регистрацию до завершения третьей стадии клинических испытаний. Это вызвало критику со стороны российских и зарубежных специалистов. До конца года в России может быть зарегистрирована ещё одна вакцина – разработка Центра имени Чумакова.