Мосгорсуд отменил отказ продлить испытательный срок Егору Жукову

Московский городской суд отменил решение об отказе продлить испытательный срок Егору Жукову, осужденному на три года условно по "московскому делу". Об этом "Медиазоне" сообщил адвокат "Агоры" Леонид Соловьев.
Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в конце сентября потребовало продлить Жукову испытательный срок на месяц, а также обязать его в течение двух месяцев приходить регистрироваться в инспекции дважды в месяц. Кунцевский районный суд в октябре отклонил представление ФСИН.
- Егор Жуков был арестован после акции протеста 27 июля 2019 года, участники которой требовали проведения в Москве честных выборов. Изначально ему вменяли статью о "массовых беспорядках", но потом эти обвинения сняли и предъявили новые – за ролики в YouTube, которые, по утверждению властей, содержали призывы к экстремизму. Жуков обвинения отвергал и называл свое преследование политически мотивированным.
- 6 декабря Кунцевский суд Москвы назначил ему 3 года условно с лишением права заниматься администрированием сайтов на 2 года. Мосгорсуд оставил приговор без изменения.
- В мае этого года сообщалось, что Егор Жуков пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на политическое преследование.
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