Мосгорсуд отменил отказ продлить испытательный срок Егору Жукову

Московский городской суд отменил решение об отказе продлить испытательный срок Егору Жукову, осужденному на три года условно по "московскому делу". Об этом "Медиазоне" сообщил адвокат "Агоры" Леонид Соловьев.

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в конце сентября потребовало продлить Жукову испытательный срок на месяц, а также обязать его в течение двух месяцев приходить регистрироваться в инспекции дважды в месяц. Кунцевский районный суд в октябре отклонил представление ФСИН.