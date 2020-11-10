Кремль заявляет, что турецких военных в Карабахе не будет

На сайте Кремля утром во вторник опубликовано совместное заявление президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Его текст в целом совпадает с текстом, распространённым ранее агентством "Спутник-Армения", хотя есть несколько незначительных отличий. В частности, в опубликованном на сайте Кремля тексте дополнительно подчёркивается, что так называемый Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, "остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации".

В документе говорится о прекращении огня с 0 часов 10 ноября, о сроках передачи Азербайджану территорий Лачинского, Кельбаджарского и Агдамского районов и о том, что на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре будут размещены 1960 российских военнослужащих-миротворцев.

Ранее сообщалось, что самолёты с российскими военными и техникой уже вылетели к месту их размещения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Владимиром Путиным по видеосвязи перед подписанием заявления вечером в понедельник (заявление было подписано дистанционно) также заявил, что "одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции". Запись беседы президентов опубликована на сайте президента Азербайджана. Путин в общении с Алиевым никак не дезавуировал его слова, однако в опубликованном на сайте Кремля документе упоминаний о турецких миротворцах нет.

На вопрос о том, будут ли размещены в Карабахе турецкие миротворцы вместе с российскими, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник ответил отрицательно. Он, однако, подтвердил, что лидеры трёх стран обсуждали размещение центра мониторинга с участием Турции за пределами Карабаха. По словам Пескова, нюансы его размещения – это предмет отдельных договоренностей.

В опубликованном заявлении есть пункт, в котором говорится: "В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня". Непосредственно Турция в нём не упоминается.

Турция в ходе конфликта в Карабахе выступала на стороне Азербайджана, заявляя о его праве решить конфликт силой.

О подписании совместного заявления лидеров трёх стран стало известно вечером в понедельник – на фоне успешно развивавшегося наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе и прилегающих районах.

В Ереване несколько тысяч людей, недовольные договорённостями, разгромили резиденцию премьера и избили спикера парламента. Ряд оппозиционных сил призывает к отставке премьера Пашиняна. Сам Пашинян заявил, что альтернативы прекращению боевых действий не было, и армия выступала за перемирие.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе – кроме России, это Франция и США – пока не комментировали заявление лидеров трёх стран.