Понятие "иностранные источники" в законе об НКО могут расширить

Правительство России предложило расширить понятие "иностранные источники" при признании некоммерческой организации (НКО) иностранным агентом.

Во вторник кабинет внёс законопроект об этом в Госдуму. Документ предусматривает признание НКО иноагентом в случае получения ею финансирования от российского юридического лица, конечным владельцем которого указаны иностранцы.

"Таким образом имеется фактическое иностранное финансирование и законопроект призван перекрыть лазейку, которую используют для ухода от признания таких НКО иноагентами", - сказал журналистам глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. Его слова приводит "Интерфакс".

Агентство отмечает, что документ размещён в базе законодательной деятельности Госдумы.

Закон об иноагентах начал действовать в России в 2012 году. Согласно документу, любое НКО или общественное движение могут быть внесены в сответствующий перечень, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется такая деятельность, чётко не определены. По данным министерства юстиции, сейчас иноагентами признаны несколько десятков НКО, в том числе "Мемориал", "Комитет против пыток", Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В 2017 году были приняты поправки, которые позволяют признавать иностранными агентами средства массовой информации. Впоследствии закон ужесточили, включив в него и физические лица.

Российские и зарубежные правозащитники не раз резко критиковали закон, расценивая его как атаку на структуры гражданского общества с целью их дискредитации и создания предпосылок для правового преследования.