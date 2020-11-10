Экоактивист из России Сергей Пинягин получил убежище в Германии

Экоблогер Сергей Пинягин, уехавший из Краснодарского края, получил статус беженца в ФРГ, пишет "Немецкая волна" со ссылкой на активиста.

Он рассказал, что его прошение поддержали правозащитники из "Репортёров без границ". Заявление было расмотрено и одобрено с первой попытки, в течение менее чем семи месяцев. "Немецкая волна" отмечает, что для ФРГ это сравнительно короткий срок.

Сергей Пинягин вместе с семьёй спешно покинул Краснодарский край в феврале этого года. Семья вылетела в Берлин, где экоактивист попросил политическое убежище. Причиной отъезда он назвал конфликт с властями Темрюкского района края и угрозу обвинительного приговора по уголовному делу.

Сергей Пинягин перебрался на Кубань в 2013 году из Свердловской области. Он рассказывал, среди прочего, о своих жалобах на работы по асфальтированию дороги рядом с его домом. На деле вместо асфальта было глинистое бездорожье, утверждает блогер. Он также выступал против автомойки по соседству, токсичные стоки из которой, по его словам, попадали в Черное море. "Я им мешал жить и начался беспредел", - говорит Пинягин, отмечая, что за один только 2019 год он и его жена подверглись шести нападениям.

После одного из нападений против Сергея Пинягина возбудили уголовное дело. Его заподозрили в нанесении телесных повреждений средней тяжести. "Свободные медиа" писали, чо Пинягину грозил срок в 3 года лишения свободы за якобы избиение неоднократно нападавшего на него водителя мусоровоза.

Блогер называл дело сфальсифицированным, при этом адвокат предупреждал, что шансы на оправдательный приговор равны нулю.