Великобритания высылает двух белорусских дипломатов после схожего шага официального Минска.

Во вторник днём в британский МИД был вызван посол Беларуси Максим Ермалович, где ему сообщили о решении. В свете продолжающегося в Беларуси после президентских выборов политического кризиса Ермаловичу было сказано, что единственный выход из ситуации в стране – это провести новое голосование и привлечь к ответственности виновных в насилии по отношению к участникам мирных протестных акций.

"Сегодня мы дали понять режиму Лукашенко, что его необоснованная высылка британских дипломатов имеет последствия. Соединённое королевство продолжит призывать к отвественности за фальсификации на выборах в августе и за продолжающееся насилие", - цитирует министра иностранных дел Великобритании Домиика Рааба Белорусская служба RFE/RL.

9 ноября власти Беларуси объявили двух британских дипломатов – военного атташе Тимоти Уайта Бойкотта и заместителя посла Лизу Тамвуд персонами нон грата. Их обвинили в "деструктивной деятельности, несовместимой с их статусом". В телеэфире пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз со ссылкой на правоохранительные органы утверждал, что иностранные сотрудники собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов. Рааб на это зяавил, что дипломаты действовали в рамках закона.

Массовые протесты против объявленной ЦИКом победы на президентских выборах Александра Лукашенко продолжаются с вечера 9 августа, когда в стране завершилось голосование. При разгонах протестующих сотрудниками силовых структур сотни людей постардали, тысячи были задержаны. Запад не признал легитимность Лукашенко. На днях ЕС ввёл лично против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников санкции, обвинив их в причастности к фальсификациям и насилию.

Реагируя на предыдущие решения о санкциях, белоруские власти начали возвращать своих послов из европейских стран и потребовали от ряда государств отозвать глав своих дипмиссий из Минска. В октябре сообщалось об отзыве из Беларуси британского посла.

Александр Лукашенко обвинения в нарушениях на выборах отрицает, называя события в стране срежиссированными "западными кукловодами".