Участниц Pussy Riot и Самариддина Раджабова отпустили из полиции

В Москве отпустили из полиции двух задержанных ранее во вторник участник группы Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес, а также обвинявшегося по "московскому делу" Самариддина Раджабова.
Алёхина рассказала, что их продержали в ОВД "Якиманка" около четырёх часов и отпустили под обязательство о явке. Также она ометила, что на них составили протокол по несуществующей статье Кодекса об административных правонарушениях. "Интерфакс" отмечает, что названной активисткой статьи в кодексе действительно нет. Комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.
Алёхину, Флорес и Раджабова задержали в центре Москвы, не объяснив причины. "Были задержаны за то, что надели кокошники", - говорила Алехина.
На прошлой неделе 4 ноября Алехину и Флорес также задерживали, когда они в кокошниках вышли из супермаркета у метро "Нахимовский проспект". Их отпустили из полиции с протоколами о нарушении самоизоляции из-за отсутствия масок и перчаток.
В прошлом месяце, 7 октября, Pussy Riot провели акцию против государственной гомофобии, приурочив её ко дню рождения президента Владимира Путина. Не менее десяти человек были задержаны.
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