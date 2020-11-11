Эрдоган: Турция присоединится к миротворческим силам в Карабахе

Турция утром в среду подписала соглашение с Россией о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, отметив, что Анкара присоединится к миротворческим силам, размещаемым в карабахском регионе. Сам центр мониторинга будет действовать на территориях, ранее находившихся од контролем армянских сил, но перешедших Азербайджану – согласно недавним договорённостям о прекращении боевых действий.

Заявление Эрдоган сделал на встрече в Анкаре с членами парламента от правящей Партии справедливости и развития. Его слова приводит турецкое агентство Anadolu.

В ночь на вторник стало известно, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трёхстороннее заявление, согласно которому с 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех боевых действий в Нагорном Карабахе. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Одновременно вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора предусмотрено создание российских наблюдательных постов. В регион уже начали прибывать российские миротворцы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, будут ли размещены в Карабахе турецкие миротворцы вместе с российскими, во вторник ответил отрицательно. Песков, однако, подтвердил, что обсуждалось размещение центра мониторинга с участием Турции за пределами Карабаха. Нюансы его размещения Песков назвал предметом отдельных договорённостей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Владимиром Путиным по видеосвязи перед подписанием трёхстороннего заявления вечером в понедельник (заявление было подписано дистанционно) говорил, что "одним из пунктов документа является совместная миротворческая миссия России и Турции".

В сообщении, размещенном 10 ноября на сайте Кремля, о содержании телефонного разговора Путина и Эрдогана, по поводу турецких миротворцев ничего не говорится. В конфликте между Арменией и Азербайджаном вокруг самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, который резко обострился в конце сентября, Анкара активно поддержала Баку.

Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В сентябре Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах за несколько недель погибли свыше 100 мирных жителей. Ереван сообщал о более тысячи погибших военных. Баку информацию о потерях не разглашает.