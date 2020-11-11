Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

ФБК выставил на аукцион офисную дверь, пережившую восемь обысков 

Во время одного из обысков в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией  

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выставил на аукцион офисную дверь, которая, как утверждают в ФБК, пережила восемь обысков и вскрытий. На сайте фонда говорится, что дверь "полтора года защищала от силовиков, её пилили, ломали и били", но она "живее всех живых" и "её можно установить и пользоваться".

Специально для аукциона лот разрисовал брат Алексея Навального Олег. На двери почти в полный рост изображён сотрудник правоохранительных органов, который пытается вырезать замок автогеном. Вместо нашивки на форме с надписью "Росгвардия" у него нашивка с надписью "Роспыль". В описании на сайте ФБК сказано, что дверь украшена "портретом своего врага". Стартовая цена лота - 47 тысяч рублей.

5 ноября в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией прошёл очередной обыск - на этот раз по уголовному делу о неисполнении решения суда директором организации Иваном Ждановым. Правоохранительные органы изъяли из помещения все камеры, роутеры, личные компьютеры и, как утверждают в фонде, забрали 17 тысяч рублей, которые лежали в рюкзаке у одного из сотрудников ФБК и предназначались для оплаты съёмной квартиры. Общий ущерб от обыска в фонде оценили минимум в два миллиона рублей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG