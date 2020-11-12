СК возбудил дело после смерти заключенного в новосибирской колонии

Прокуратура Новосибирской области заявила, что проводит проверку исправительной колонии особого режима № 13. Там 11 ноября нашли мёртвым 39-летнего осужденного. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Имя убитого заключенного и обстоятельства его смерти не раскрываются.

Накануне сразу несколько местных СМИ со ссылкой на анонимные адвокатские источники сообщили, что в Новосибирской области после смерти заключённого, тело которого с признаками насилия нашли на территории исправительной колонии №13, арестанты устроили бунт.

По данным журналистов, в знак протеста против беспредела со стороны сотрудников колонии заключённые не пустили их на смену. В ответ в учреждение прибыли отряд спецназа и начальник новосибирского управления ФСИН генерал-майор Андрей Папето.

В областном управлении Следственного комитета назвали сообщения о бунте дезинформацией. В пресс-службе ФСИН заверили, что "все новосибирские исправительные учреждения работают в штатном режиме". Позже в ведомстве подтвердили информацию о драке заключенных и убийстве одного из них .

ИК-13 находится в селе Раисино Убинского района Новосибирской области - это мужская колония особого режима содержания. Одновременно в ней могут содержаться свыше тысячи заключённых.