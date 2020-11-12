Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пригрозил выходом страны из Организации по запрещению химического оружия. Об этом он заявил в интервью государственному агентству РИА “Новости”. По его словам, Москва готова будет задуматься об этом, если организация будет принимать решения, как в ситуации с Алексеем Навальным, Скрипалями или с обвинениями режима Башара Асада.

По утверждению Небензи, западные страны-члены и секретариат организации, используют её, “чтобы пригвождать к позорному столбу неугодные им страны”. Главным подозреваемым они считают Сирию, но теперь атака через организацию началась и на Россию, утверждает он.

“Представьте, выйдем мы из ОЗХО и нам скажут: "Что и требовалось доказать". Но если она совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать", — цитирует агентство дипломата. По его словам, организация “теряет авторитет”, хоть и остаётся “важнейшим инструментом”. Он добавил, что пока Россия не выходит из организации и не рекомендует это другим.

Организация по запрещению химического оружия создана в 1997 году для контроля за исполнением Конвенции о запрещении химического оружия. Штаб-квартира ОЗХО находится в Гааге, её исполнительный совет избирается членами организации. В 2013 году она получила Нобелевскую премию мира.

В 2018 году представители США, Великобритании и Франции в ОЗХО обвинили Россию в препятствовании работе миссии организации в сирийском городе Дума, где правительственные войска были заподозрены в применении химического оружия. В 2018 году организация подтвердила первый в современной истории случай применения химического оружия в Европе — при покушении на живущего в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В преступлении подозреваются сотрудники российской военной разведки.

В октябре 2020 года организация подтвердила, что покушение на российского оппозиционера Алексея Навального было совершено с помощью отравляющего вещества из семейства “Новичок”. Вещество было разработано в Советском Союзе, и, возможно, развивается в России вопреки запрету Конвенции о запрещении химического оружия.