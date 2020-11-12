В России новый максимум смертей от ковида - 439 пациентов за сутки

В России за последние сутки умерли 439 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это очередной максимум: 11 ноября сообщалось о 432 умерших.

За весь период пандемии в России, по официальным данным оперативного штаба, зафиксировано более 32 тысяч летальных исходов от COVID-19. При этом оценки Росстата кратно выше, а избыточная смертность в этом году уже составила больше 128 тысяч человек.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России вновь превысил 21 тысячу и составил 21 608 случаев. Максимум с начала пандемии был зафиксирован 9 ноября – 21 798 новых случаев заражения.

Выздоровели за последние сутки 18 811 человек, 438 368 пациентов продолжают лечение.

Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: почти шесть тысяч новых случаев COVID-19, умер 71 пациент.

Правительство дало новые поручения главам регионов в связи с распространением коронавируса. Им надо взять на личный контроль обеспечение медицинских организаций лекарствами, средствами индивидуальной защиты и создание резерва коек.

В начале недели глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что в России занято 82 процента коек для больных с коронавирусной инфекцией. По сообщению вице-премьера Татьяны Голиковой, в 17 регионах сложилась наиболее критичная ситуация— там занято более 90 процентов коек, причем в четырех субъектах этот показатель превышает 95 процентов.



Пациенты в регионах массово сообщают об отказах в госпитализации и о долгом ожидании скорой помощи.

Власти отмечают, что сейчас в России в пять раз больше коек для пациентов с коронавирусом, чем весной, а помимо инфекционных мест, в больницах начали разворачивать и специальные койки долечивания.