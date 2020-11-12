Россия сократила квоты на временное проживание для мигрантов

Российские власти сократили квоты на выдачу разрешений на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства. В 2021 году будут распределены около 39 тысяч квот. Это почти на 21 тысячу меньше, чем в 2020 году. На изменения обратила внимание Таджикская служба Радио Свобода.

О причинах сокращения количества квот не сообщается. Однако, по словам экспертов и глав национальных диаспор, последние годы распределение квот стало еще одним источником дохода для местных коррумпированных чиновников.

Член Общественной палаты Пермской области Рахматулло Мазориев в интервью с Радио Свобода сообщил, что через посредников квоты покупают примерно 90 процентов иностранцев, но подтверждения этой информации нет. По словам Мазориева, многие из мигрантов, узнав о сокращении квот, изъявили желание переехать в Россию в рамках программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сокращении на 40 процентов числа трудовых мигрантов в Москве. Собянин объяснил это пандемией коронавируса и отметил, что городу для ручного труда приходится привлекать людей из российских регионов. На стройках, по словам мэров, недостаёт десятков тысяч рабочих. Тогда же Центр стратегических разработок сообщил, что примерно 40 процентов компаний, которые нанимают мигрантов, испытывают недостаток в рабочей силе. Особо острым оказался дефицит курьеров и водителей такси.