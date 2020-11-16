Начальник мурманского отдела Росстандарта осужден за взятку

Суд в Мурманске оштрафовал на 1 миллион 600 тысяч рублей бывшего начальника регионального отдела Росстандарта. Он был признан виновным в получении крупной взятки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Согласно материалам дела, в феврале этого года в ведомство обратился представитель одного из энергетических предприятий области. Он просил продлить сроки устранения нарушений, которые были выявлены в 2018 года. Начальник отдела Росстандарта потребовал за это 200 тысяч рублей.

Чиновника задержали во время передачи денег. Свою вину он признал полностью. Помимо штрафа суд лишил его права в течение пяти лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.