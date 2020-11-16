Омское правительство отдало врачам старые автомобили и закупит себе новые

Правительство Омской области объявило 16 тендеров на покупку 37 новых служебных автомобилей почти за 53 миллиона рублей, следует из материалов на сайте госзакупок. Объявление совпало по времени с анонсированной губернатором региона передачей части автопарка региональных ведомств в медицинское организации. Внимание на это обратил региональный штаб сторонников Алексея Навального.

Региональное правительство планирует закупить 14 автмобилей Toyota Camry в комплектациях Elegance и Prestige Safety по 2,1-2,3 миллиона рублей каждая, тремя автомобилями бизнес-класса KIA K5 и тремя внедорожниками Nissan Terrano. Кроме того, будут закуплены как минимум два Mercedes-Benz, отмечает издание “Открытые медиа”. В октябре правительство уже купило себе два новых внедорожника KIA Sorento.

В октябре губернатор Омской области Александр Бурков в видеообращении в социальных сетях заявил, что передаст часть правительственного автопарка в медицинские организации. По его словам, это было сделано для того, чтобы повысить мобильность врачей.

В регионе отмечается значительная перегрузка медицинской системы из-за коронавирусной инфекции нового типа. 27 октября врачи скорой помощи привезли пациентов с COVID-19 к зданию регионального правительства, заявив, что их не принимают в больницах. После этого была уволена региональный министр здравоохранения, её место занял главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, ставший известным после того, как в неё доставили отравленного Алексея Навального.