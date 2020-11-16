Первый российский регион объявил о повторном локдауне

Власти Бурятии с 16 по 30 ноября приостановили работу ресторанов и кафе, магазинов и развлекательных заведений. Это первый регион в России, решившийся на повторное введение жёсткого карантина. По словам главы республики Алексея Цыденова, в ней закончились койки для больных коронавирусной инфекцией нового типа, передаёт Сибирь.Реалии.

С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано больше 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, 297 человек, по официальным данным, умерли. Большая часть заражений приходится на крупнейший город Улан-Удэ. В регионе, согласно статистике ЗАГС, стремительно растёт смертность.

Ситуация с коронавирусом в России обострилась с началом осени: за прошлую неделю антирекорд по числу выявленных заражений в стране обновился три раза. В регионах и в крупных городах жители массово жалуются на перегруженность медицинской системы и нехватку врачей.

В Омске врачи скорой помощи привезли пациентов к зданию регионального минздрава, так как их не хотели принимать в больницах. В Томске пациентов из-за нехватки мест размещали на стульях. Врачи Холмской центральной районной больницы на Сахалине пожаловались на массовое заражение коронавирусом и нехватку средств защиты.

В понедельник, 16 ноября, число новых случаев заражения в России вновь оказалось наибольшим с начала пандемии – 22 778. Всего с января выявлено 1 453 849 заболевших. Из них 461 265 проходят лечение по состоянию на 16 ноября. Десятки тысяч человек умерли, превышение смертности в этом году по сравнению с прошлыми уже составляет больше 120 тысяч.