Парламент Турции рассмотрит вопрос об отправке военных в Азербайджан

Парламент Турции рассмотрит вопрос об отправке военных в Карабах. Проект указа внесён в понедельник президентом республики Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает агентство “Анадолу”.
Текст указа предполагает создание в Азербайджане совместного центра Турции и России по мониторингу за режимом прекращения огня в Карабахе и районах вокруг него. Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться президентской администрацией. Мандат будет действовать в течение года и может быть продлён.
10 ноября президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно тексту, ряд районов, находившихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики возвращаются под контроль Азербайджана, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
В рамочном документе нет упоминания об азербайджанских миротворцах. Однако на их присутствии в зоне конфликта настаивает Баку. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг признал, что по поводу участия Турции в миротворческой миссии возникли "расхождения в понимании". По его словам, взаимодействие России с Турцией будет проводиться в рамках центра, который будет расположен на территории Азербайджана".
По утверждению главы МИД России Сергея Лаврова, турецкие военные не смогут выезжать на территорию Нагорного Карабаха.
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