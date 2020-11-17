Правительство выпустит приложение для мобильных телефонов, позволяющее пользователям получать уведомления в случае, если они контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией нового типа. Его рабочее название — “Стопкоронавирус. Мои контакты”. Об этом пишет издание “Медуза” со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.

По данным журналистов, министерство заканчивает тестирование приложения. В ближайшее время оно появится в магазинах приложений App Store и Google Play. В основе приложения — разработанная Apple и Google для мониторинга социальных контактов. Поддерживающие её устройства обмениваются друг с другом информацией через Bluetooth. Если владелец телефона указывает, что он заболел коронавирусом, люди, контактировавшие с ним, получают сообщения об этом. Личность заболевшего при этом не раскрывается.

Собеседник в Минцифры утверждает, приложение будет полностью анонимным, без иначе бы оно не получило одобрение Apple и Google. В то же время источник “Медузы” в правительстве слышал, что оно может быть интегрировано с сайтом “Госуслуги”. Шадаев утверждает, что установка “Стопкоронавирус” на телефоны будет добровольной.

Аналогичные приложения действуют в других странах. Некоторые государства в Европе пытались создать собственную технологию по сбору информации, но позже перешли на совместную разработку двух технологических гигантов.