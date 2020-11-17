Апелляционный суд отклонил жалобу эксперта по делу Прокопьевой

Суд в Пскове отклонил апелляционную жалобу эксперта Ольги Якоцуц на решение об отказе в иске на 500 тысяч рублей к журналистке Светлане Прокопьевой. Эксперт обвиняла Прокопьеву в распространении сведений, порочащих её деловую репутацию. Поводом стал пост журналистки в фейсбуке.

Интересы Прокопьевой представляла старший юрист Центра защиты СМИ Светлана Кузеванова. "Я не удивлена решению апелляционной инстанции, поскольку решение Псковского городского суда было законным и обоснованным. Суд прекрасно владел русским языком и замечательно разобрался в составе дела", – заявила журналистка. Прокопьева отметила, что Якоцуц в суде пыталась доказать, что "восприятие текста в интернете отличается от восприятия текста вообще", поэтому, по её мнению, не достаточно просто знать русский язык – нужна экспертиза "специалистов информационного плана". Тем не менее суд в жалобе Якоцуц отказал. Ранее городской суд Пскова отказал эксперту в иске.

Психолог Ольга Якоцуц была экспертом по делу Светланы Прокопьевой. На суде адвокаты журналистки требовали исключить экспертизу, которую Якоцуц делала вместе лингвистом Юлией Бойковой. Защита Прокопьевой настаивала на том, что экспертизу выполнили на бланках Хакасского государственного университета, в то время как в самом учебном заведении заявили, что никаких экспертиз не проводили.