Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в убийстве следователя МВД по особо важным делам в Подмосковье Евгении Шишкиной. Подполковник полиции была застрелена в октябре прошлого года в посёлке Архангельское в Красногорском районе Подмосковья.

По подозрению в убийстве задержаны два человека, сообщает агентство "Интерфакс". Один из них — 19-летний Абдулазиз Абдулазизов, второй — 17-летний житель Санкт-Петербурга имя которого не называется.

Ранее следователи предполагали, что Шишкина могла быть убита из-за её работы. Газета "Коммерсантъ" писала, что полицейская занималась делом о мошенничестве с бонусами "Аэрофлота". Русская служба "Би-би-си" сообщала, что Шишкина четыре года расследовала дело о мошенничестве с билетами РЖД.

По данным "Би-би-си", в организации убийства подозревается гражданин России Ярослав Сумбаева, которого также разыскивают за кибермошенничество. Сумбаев отрицал причастность к преступлению.