Вынесен приговор за подготовку теракта на концерте Киркорова

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам от 10 до 19 лет четверых обвиняемых по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане. Их признали виновными в участии в террористической организации, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
Хидирнеби Казуев получил 19 лет колонии, Габибула Халдузов приговорён к 18 годам колонии, Самиру Ибрагимову и Шамилю Магомедову назначили 17 и 10 лет колонии соответственно.
По версии следствия, 6 июля 2017 года осужденные планировали взорвать самодельную бомбу на концерте российского певца Филиппа Киркорова в махачкалинском ресторане "Хазар". Но они не смогли попасть на выступление из-за многочисленной охраны на концерте.
- Один из обвиняемых по уголовному делу дал показания о том, что это было покушение на убийство певца. Обвиняемый заявлял, что заказчиком выступил шоумен Максим Галкин. Артист якобы приревновал к Киркорову свою супругу Аллу Пугачеву. Следствие отказалось проверять его версию.
- Галкин опровергал заявления обвинямых в суде, называя их "весенним обострением".
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