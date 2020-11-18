В Хабаровске за участие в митингах задержан протоиерей

В Хабаровске полиция задержала председателя церковного суда биробиджанской епархии РПЦ протоиерея Андрея Винарского. Его обвинили в нарушении правил участия в публичном мероприятии. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Винарского отпустили, составив на него протокол по административной статье. В конце сентября суд оштрафовал протоиерея на 150 тысяч рублей за участие в акциях в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Тогда его признали виновным по статье о повторном нарушении правил участия в публичном мероприятии. Винарский с решением суда не согласился и подал апелляцию.

До этого протоиерея оштрафовали на пять тысяч рублей из-за участия в митинге 30 июля в Хабаровске. Суд признал его виновным в участии в несогласованной акции, создавшей помехи в движении транспорта и пешеходов. В середине августа протоиерей был арестован на трое суток по статье о повторном нарушении правил участия в протестных акциях.

В Хабаровском крае регулярно задерживают участников акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала.