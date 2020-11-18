Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

СФ разрешил задержать бывшего министра и губернатора Михаила Меня

Совет Федерации в среду дал согласие на задержание и привлечение к уголовной ответственности аудитора Счётной палаты, бывшего губернатора Ивановской области и бывшего федерального министра Михаила Меня. Его обвиняют в хищении 700 миллионов рублей. О деле стало известно сегодня.

С представлением о привлечении Меня к ответственности в Совете Федерации выступил генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, речь идёт о хищении из бюджета Ивановской области в 2011 году. Тогда Михаил Мень был губернатором Ивановской области.

Сам Мень в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что "в первый раз слышит" об уголовном деле против него. Сообщения о деле он назвал "ерундой". По его словам, он находится в России.

Как сообщает "Интерфакс", следствие планирует оставить Михаила Меня на свободе под запрет определенных действий.

Михаил Мень - сын известного православного священника Александра Меня, убитого в 1990 году. В 2000 году, представляя партию "Яблоко", стал вице-губернатором Московской области в паре с Борисом Громовым (из "Яблока" впоследствии вышел, вступил в "Единую Россию"). Затем был заместителем мэра Москвы Юрия Лужкова, а с 2005 года возглавлял Ивановскую область.

С 2013 до 2018 год Мень был министром строительства и ЖКХ в правительстве Дмитрия Медведева, а после избрания Владимира Путина на новый срок назначен аудитором Счётной палаты. Сейчас Михаилу Меню 60 лет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG