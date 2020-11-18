СФ разрешил задержать бывшего министра и губернатора Михаила Меня

Совет Федерации в среду дал согласие на задержание и привлечение к уголовной ответственности аудитора Счётной палаты, бывшего губернатора Ивановской области и бывшего федерального министра Михаила Меня. Его обвиняют в хищении 700 миллионов рублей. О деле стало известно сегодня.

С представлением о привлечении Меня к ответственности в Совете Федерации выступил генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, речь идёт о хищении из бюджета Ивановской области в 2011 году. Тогда Михаил Мень был губернатором Ивановской области.

Сам Мень в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что "в первый раз слышит" об уголовном деле против него. Сообщения о деле он назвал "ерундой". По его словам, он находится в России.

Как сообщает "Интерфакс", следствие планирует оставить Михаила Меня на свободе под запрет определенных действий.

Михаил Мень - сын известного православного священника Александра Меня, убитого в 1990 году. В 2000 году, представляя партию "Яблоко", стал вице-губернатором Московской области в паре с Борисом Громовым (из "Яблока" впоследствии вышел, вступил в "Единую Россию"). Затем был заместителем мэра Москвы Юрия Лужкова, а с 2005 года возглавлял Ивановскую область.

С 2013 до 2018 год Мень был министром строительства и ЖКХ в правительстве Дмитрия Медведева, а после избрания Владимира Путина на новый срок назначен аудитором Счётной палаты. Сейчас Михаилу Меню 60 лет.