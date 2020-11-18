У родных осуждённого по делу "Сети" Максима Иванкина прошёл обыск

В квартире родителей осуждённого по делу "Сети" Максима Иванкина в среду вечером прошёл обыск, сообщает "МБХ медиа". У них изъяли всю технику.
Отмечается, что отец и мать Иванкина проживают в Пензеской области, связи с ними не было несколько часов, а во время обыска к ним не пустили адвоката. Жену осуждённого Анну Шалункину, которая приехала к дому, также не пустили в квартиру.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ принуждают осуждённых по делу "Сети", и в частности - Максима Иванкина, дать показания на несуществующую московскую ячейку организации. При этом находящихся в СИЗО молодых людей шантажировали ухудшением условий содержания под стражей.
Кроме того, весной этого года на Иванкина дал показания находящийся в розыске по делу "Сети" антифашист Алексей Полтавец: с его слов, Иванкин несколько лет назад убил двоих своих знакомых, опасаясь, что они выдадут его правоохранительным органам. Сам осуждённый это отрицает.
Адвокат Иванкина Константин Карташов предположил, что сегодняшний обыск может быть связан именно с делом об убийстве. Официального подтверждения этой информации пока нет.
- Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.
- Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников спецслужб ничего противоправного.
- 10 февраля в Пензе семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от 6 до 18 лет. Приговор вызвал общественный резонанс. С требованием отменить его, провести новое расследование и наказать виновных в пытках выступили российские учёные, деятели культуры, педагоги, врачи, бизнесмены, психологи, правозащитники, журналисты, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли массовые пикеты в поддержку осуждённых.
- 21 февраля издание "Медуза" опубликовала расследование об исчезновении и последующем убийстве в 2017 году двух подростков из Пензы. В материале говорилось о возможной причастности к преступлению осуждённых по делу "Сети" Дмитрия Пчелинцева и Максима Иванкина, а также находящегося в бегах Алексея Полтавца. По факту материала Следственный комитет возбудил уголовно дело. Многие правозащитники заподозрили "Медузу" в публикации непроверенной информации в угоду правоохранительным органам, которым, по их мнению, нужно отвлечь внимание от развернувшейся общественной кампании против обвинительного приговора по делу "Сети" и пыток, которым подвергались обвиняемые. Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин свою причастность к преступлению отвергают.
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