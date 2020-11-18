У родных осуждённого по делу "Сети" Максима Иванкина прошёл обыск

В квартире родителей осуждённого по делу "Сети" Максима Иванкина в среду вечером прошёл обыск, сообщает "МБХ медиа". У них изъяли всю технику.

Отмечается, что отец и мать Иванкина проживают в Пензеской области, связи с ними не было несколько часов, а во время обыска к ним не пустили адвоката. Жену осуждённого Анну Шалункину, которая приехала к дому, также не пустили в квартиру.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ принуждают осуждённых по делу "Сети", и в частности - Максима Иванкина, дать показания на несуществующую московскую ячейку организации. При этом находящихся в СИЗО молодых людей шантажировали ухудшением условий содержания под стражей.

Кроме того, весной этого года на Иванкина дал показания находящийся в розыске по делу "Сети" антифашист Алексей Полтавец: с его слов, Иванкин несколько лет назад убил двоих своих знакомых, опасаясь, что они выдадут его правоохранительным органам. Сам осуждённый это отрицает.

Адвокат Иванкина Константин Карташов предположил, что сегодняшний обыск может быть связан именно с делом об убийстве. Официального подтверждения этой информации пока нет.