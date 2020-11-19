Пригожин подал иск к главредам "Медузы" и "Довода"

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчики — журналист Максим Шевченко, главный редактор владимирского издания "Довод" Илья Косыгин и главный редактор "Медузы" Иван Колпаков. Иск направлен в Савеловский районный суд Москвы.

Поводом для иска стало опубликованное "Доводом" интервью Шевченко, который возглавляет фракцию КПРФ в законодательном собрании Владимирской области. Шевченко,комментировал иск Пригожина о защите чести и достоинства, по которому он проходит соответчиком вместе с Алексеем Навальным, Любовью Соболь и другими. "Он — дважды судимый уголовник, одна из статей — вовлечение несовершеннолетних в проституцию", — сказал Шевченко. Его слова в публикации "Довода" сопровождает гиперссылка на материал "Медузы" — "Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России" от 9 июня 2016 года.

"В указанных публикациях содержится утверждение о том, что истец вовлекал несовершеннолетних в проституцию и был осужден за указанные действия. Такие утверждения носят явно порочащий характер и крайне негативно влияют на честь и достоинство, деловую репутацию истца", — написано в обращении в суд.

Пригожин требует от Шевченко, Колпакова и Косыгина по 5 миллионов рублей с каждого в качестве компенсации морального вреда. Публикации "Довода" и "Медузы" Пригожин требует удалить в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу, а на их месте опубликовать опровержение.

В 2016 году Евгений Пригожин по закону о "праве на забвение" через суды потребовал от "Яндекса", Google и Mail.ru удалить из поисковой выдачи связанные с ним публикации, в частности, статьи о "фабрике троллей" в Ольгино и о госконтрактах на обслуживание объектов Минобороны, полученных связанными с ним компаниями. От исков к "Яндексу" и Mail.Ru бизнесмен позже отказался, а иск к Google не принял к рассмотрению суд.