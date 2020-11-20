МГУ направил 30 миллионов рублей на поддержку студентов

Московский государственный университет имени Ломоносова решил выделить около 30 миллионов рублей на поддержку своих студентов в связи с переходом на дистанционный режим обучения из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий,сообщает "Интерфакс".

10 миллионов рублей из этой суммы университет перечислит студентам, которые получают стипендию. Аспиранты и ординаторы факультета фундаментальной медицины, которые сейчас работают в "красной зоне" COVID-госпиталей, получат от университета разовые выплаты в размере 20 000 рублей. Кроме того, поддержку получат нуждающиеся студенты, которые учатся по платным программам. Садовничий сообщил, что вуз также покроет расходы на проезд тем студентам, которые на время роста заболеваемости коронавирусной инфекцией планируют вернуться домой. Иногородние студенты смогут уехать из общежития до 6 февраля 2021 года — им не нужно будет платить за комнату, а по возвращении место останется за ними. По мнению ректора МГУ, это позволит компенсировать издержки, связанные с дистанционной формой обучения.

Финансирование данных расходов будет осуществляться из внебюджетных средств МГУ.

Ранее на этой неделе стало известно, что студенты МГУ, обучающиеся на платной основе, подают коллективный иск с требованием пересмотреть расценки на обучение в связи с переходом на дистанционное образование. В исковом заявлении отмечается, что по договору между МГУ и студентами обучение должно осуществляться в очной форме. Но из-за перехода на дистанционный формат качество учебного процесса "снизилось в разы".

По их мнению, ни преподаватели, ни они сами оказались не готовы к онлайн-обучению. В результате дистанционные занятия превращаются в систему самообразования, отмечают истцы. Они просят суд обязать МГУ частично вернуть выплаченные ими средства за весенний и осенний семестры. Этот иск – первый подобный прецедент в России.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила 19 ноября, что считает "целесообразным" пересчитать плату за обучение в вузах после перехода на дистанционное обучение.