Одобренный президентом Владимиром Путиным проект "Южный кластер", который предполагает перенос железной дороги в районе Сочи с побережья в горы, будет стоить один триллион 400 миллиардов рублей. 330 миллиардов из этой суммы планируется взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Остальные средства инвестирует компания "Российские железные дороги". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на график реализации проекта.

По информации издания, проектно-изыскательские работы по "Южному кластеру" должны начаться в 2022 году. Железная дорога пройдет по горам маршрутом Квивенковская — Калеж — Сочи с ответвлением на Лазаревское. Стоимость самой горной части дороги составляет почти один триллион рублей – это самая дорогая часть проекта. За счет проекта время в пути пассажирского поезда по маршруту Москва—Сочи к 2030 году должно сократиться вдвое, до 16 часов.

В Минфине изданию сообщили, что мероприятия и финансовая модель, в том числе источники финансирования, сейчас обсуждаются с заинтересованными ведомствами. В РЖД от комментариев отказались.

В то же время опрошенные "Коммерсантом" эксперты полагают, что предложенный маршрут не оптимален и есть вдвое менее затратные и удобные для пассажиров опции. Так, глава Союза пассажиров Кирилл Янков выступает против проекта в такой конфигурации, поскольку считает, что он снизит привлекательность железнодорожного транспорта и заполняемость поездов, лишив пассажиров возможности сходить в промежуточных пунктах на побережье.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров называет масштаб инвестиций в один триллион рублей от РЖД "запредельной цифрой". Она сопоставима с 70 процентами годового дохода компании от грузовых перевозок. С такими параметрами проект выглядит эфемерно, добавляет эксперт.

В конце сентября Владимир Путин поручил скорректировать планы дорожного строительства и проработать вопрос реконструкции трасс и железных дорог, при помощи которых можно добраться до российского побережья Черного моря. Этот федеральный проект получил название "Южного кластера". Его предварительная стоимость оценивается более чем в три триллиона рублей.

Тогда "Коммерсантъ" сообщал, что "Южный кластер" включит в себя как перенос железной дороги, идущей вдоль побережья, вглубь материка, так и строительство ранее проектировавшегося дублера автотрассы Джубга — Сочи, стоимость которой оценивалась в 1,6 триллионов рублей.