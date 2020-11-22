В России третий день - более 24 тысяч инфицированных коронавирусом

В России (включая аннексированный Крым), за последние сутки выявлено около 24 тысяч 600 человек, инфицированных коронавирусом. Таковы данные обнародованные в воскресенье, 22 ноября, на официальном российском сайте Стопкоронавирус.ру.

Суточный прирост не опускается уже третий день ниже отметки в 24 тысячи случаев. 401 пациент скончался за последние сутки от COVID-19. По официальным данным, с момента проникновения вируса в Россию 2 миллиона 089 тысяч 330 случаев инфицирования, более 36 тысяч больных умерли, около 1 миллиона шестисот тысяч выздоровели.

Ряд специалистов, как отмечает "Немецкая волна", считает, что достоверность этих сведений может быть подвергнута сомнению и приводит оценки демографа Алексея Ракши, занимавшего должность советника в Росстате. В июле он был уволен из Росстата после высказанных сомнений относительно правдивости официальных показателей смертности в России в результате заболевания COVID-19.