Впервые бывший президент Франции лично предстал перед судом

В понедельник, 23 ноября, в парижском суде начался процесс по "делу о телефонных прослушках". Самый известный из троих подсудимых по этому делу - бывший президент Франции Николя Саркози. Против него выдвинуты обвинения в "коррупции" и "торговле влиянием".

Французская пресса отмечает, что по выдвинутым обвинениям ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Бывший глава государства отрицает свою вину, как и двое других, кто проходит по делу.

Впервые в современной истории Франции бывший глава государства лично предстал перед судом. Кроме 65-летнего Николя Саркози, обвиняются его адвокат и друг Тьерри Эрцог а также бывший прокурор при Кассационном суде Жильбер Азибер.

Обвинения троим участникам "дела о прослушках" были предъявлены в июле 2014 года.

Прокуратура считает, что Жильбер Азибер в обмен на оказанную Саркози "услугу" попросил устроить его на высокую должность в княжестве Монако.

Азиберу и Эрцогу, помимо статей о "коррупции" и "торговле влиянием", также вменяют "разглашение тайны следствия". Заседание суда продолжится в четверг, 26 ноября.