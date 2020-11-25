Кельбаджарский район в Карабахе перешёл под контроль Баку

Кельбаджарский район Нагорного Карабаха c сегодняшнего дня переходит под контроль Азербайджана по трехстороннему соглашению о прекращении огня в самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республике.

Накануне Армения завершила вывод подразделений из Кельбаджарского района, уничтожив всю военную инфраструктуру.

23 ноября правительство Армении опубликовало список из более 120 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, которые переходят под контроль Азербайджана, 16 из которых в Кельбаджарском районе.

В соответствии с трёхсторонним соглашением, Армения должна была вернуть Азербайджану Кельбаджарский район до 15 ноября. Баку согласился на отсрочку до 25 ноября, потому что мирные жители не успевали покинуть район - выезд из Кельбаджарского района возможен только по одной дороге с ограниченной пропускной способностью.

20 ноября под контроль Азербайджана перешел Агдамский район, до 1 декабря должен перейти - Лачинский.