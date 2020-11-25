В Петербурге суд разрешил открыться кафе Zoom

Суд в Санкт-Петербурге разрешил открыться Zoom cafe, деятельность которого была приостановлена после жалобы защитника традиционных семейных ценностей Тимура Булатова. Ранее владельцы заведения обсуждали возможность информационного партнёрства с организаторами сорванного ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок". Об открытии кафе "МБХ медиа" сообщил его владелец Павел Штейнлухт.

Zoom закрыли 13 ноября из-за того, что Роспотребнадзор обнаружил в заведении нарушение санитарных норм. Владелец кафе связывает закрытие с тем, что накануне туда пришли несколько человек, которые начали распивать алкоголь, не соблюдая социальную дистанцию. Штейнлухт предполагает, что эти клиенты могли быть не случайными. Позднее выяснилось, что заявление в полицию о проверке кафе написал Тимур Булатов. Он полагал, что в заведении могут провести ЛГБТ-фестиваль "Бок о бок". Организаторы "Бок о бок" утверждают, что не собирались проводить фестиваль в кафе Zoom, а только обсуждали с заведением информационное партнёрство.

Позже суд в Петербурге остановил работу кафе Zoom на 18 суток из-за нарушения законодательства во время пандемии коронавируса. Накануне ограничения, наложенные на деятельности кафе, были отменены.

"Нам разрешили открыться. Но тут важно понимать, что решение суда о том, что мы виновны, оно не отменено, в связи с чем нас лишают возможности требовать компенсации", – сказал Павел Штейнлухт. По его оценкам, убытки из-за приостановки деятельности уже составляют около 350 тысяч рублей.