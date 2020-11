"Барон ГУЛАГа": соцсети о новом аристократе российского происхождения

"Барон Лебедев, Хэмптонский из лондонского района Ричмонд-на-Темзе и Сибирский из Российской Федерации" – такой титул отныне будет носить Евгений Лебедев, 40-летний сын бизнесмена Александра Лебедева, владеющий совместно с отцом долей в британских изданиях The Evening Standart и The Independent. К титулу, который Лебедеву-младшему присвоила Елизавета II, прилагается пожизненное право заседать в Палате лордов британского парламента. В России новость о появлении "барона Сибирского" стала поводом для множества насмешливых комментариев.

Алексей Беляков

Королева Елизавета присвоила титул барона Евгению Лебедеву, сыну гебиста и банкира. Полный титул звучит так – Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации.

Мне нравится ч/ю бабушки Елизаветы. "Ты, милок, хоть английский барон теперь, но о Сибири-то не забывай".

Сергей Бредихин

Есть и хорошие новости! Теперь у Сибири свой барон. Правда, в Англии.

ГОССЛУГА

Белая армия, сибирский барон,

Снова готовят нам царский трон!

Вадим Терёхин

Евгению Лебедеву, сыну известного олигарха, британская королева Елизавета II присвоила официальный титул "Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации". Интересно, а Сибирь согласна, что у неё теперь есть барон?

Гордость сибиряков действительно оказалась задета. Многие из них решили, что присвоение Лебедеву подобного титула – это посягательство на сибирские земли со стороны британской монархии.

Юрий Наумов

У нас теперь начальник новый.

Представляю, что сейчас творится в стане конспирологов.

Евгений Потапов

Пока вы спали, в Сибири завелись бароны.

Не секрет, что этим летом видного британского предпринимателя и филантропа, со-владельца газеты The Independent Евгения Лебедева номинировали на пожизненное пэрство. Номинировал лично премьер Борис Джонсон. И в декабре Лебедев официально станет членом Палаты Лордов.

Впредь обращаться к нему надо будет "милорд". Кроме шуток. Но это, как говорят в наших телемагазинах, еще не все! Его полный титул будет звучать так: "Барон Хэмптона в лондонском боро Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской федерации".

К стыду своему я и понятия не имею, что такое Хэмптон и Ричмонд-на-Темзе. Сознаюсь в своем невежестве и каюсь. Но вот насчет сибирского барона хотел бы заметить, что сословия в России были упразднены в 1917 году. Навсегда. Господ баронов у нас с тех пор нету. Ни в Сибири, ни в Москве, нигде. И [нечего] лезть со своим британским рылом в наш калашный ряд.

Инна Остапкович

Как бы это помягче сказать, королева охренела, пусть свои острова раздает, распоряжаться нашими землями она права не имеет, это я как сибирячка говорю. Так что своего пэра может засунуть себе куда подальше, а российские земли даже словом трогать не смеет.

На самом деле в титуле всего-навсего отражено происхождение Лебедева, поясняют другие комментаторы. Есть даже теория, что "барон Сибирский" – это что-то вроде насмешки.

Михаил Диунов

Множество изданий, выходящих на русском языке успели написать про присвоение Евгению Лебедеву пожизненного пэрства. Но как это обычно у нас бывает – напутали с титулом. Так вот когда официальное британское издание сообщает:

BARON LEBEDEV, of Hampton in the London Borough of Richmond upon Thames and of Siberia in the Russian Federation.

То это вовсе не означает, что Лебедев стал "бароном Сибирским". Для пожизненных пэров такое титулование не допускается, ведь у них нет ни титульных владений, ни почетного титула, который может быть дан наследственному пэру. Поэтому Лебедев официально титулуется как "The Lord Lebedev" или "барон Лебедев" и не более того, как и все прочие пожизненные пэры.

В чем легко убедиться, заглянув на сайт Парламента Великобритании, где никакого титула "барон Сибирский" не указывается.

А формулировка "of Hampton in the London Borough of Richmond upon Thames and of Siberia in the Russian Federation" означает лишь его место обитания и место происхождения. То есть в переводе на русский "барон Лебедев из Хэмптона и Сибири". Причем самое забавное в этой истории то, что англичане то ли странно ошиблись, то ли довольно зло посмеялись над новым бароном, указав его местом происхождения Сибирь, хотя Лебедев был рожден в Москве. Я думаю, что это не ошибка, а такой легкий элемент стигматизации нового лорда. Англичане такое любят...

И еще небольшое дополнение: если бы англичане хотели дать Лебедеву почетный титул, то он писался бы так: "baron Siberia", то есть означал бы не владение или происхождение передаваемое "of", а просто титул связанный с неким географическим объектом, лежащим за пределами Великобритании. Тут же мы видим, что "...of Siberia" это именно обозначение происхождения, так как иначе его следовало бы понимать однозначно - что Siberia это наследственное титульное владение Лебедева, являющегося наследственным лордом, к тому же находящееся под суверенитетом Великобритании, что заведомо абсурдно. Англичане очень хорошо разбираются в таких вещах и подобных ошибок не допускают.

Егор Холмогоров

Он хотел быть Московским, но видимо англичане застремались дипломатического скандала и поэтому сослали его в Сибирь.

Макс Петров

Что так всех бомбит от баронства Лебедева? И почему вдруг решили, что быть родом из Сибири для англичан так же позорно, как и для москвичей? По-моему, для них это, наоборот, далекий и загадочный край вечных снегов.

У англичан Сибирь, как выяснилось, действительно ассоциируется с чем-то вроде нетронутой природы. "Барон Сибирский в своей стихии", – шутят в твиттере.

Но есть и другие ассоциации: некоторые комментаторы окрестили Лебедева "бароном ГУЛАГа".

А где ГУЛАГ, там и КГБ – тем более что отец Евгения Лебедева имел к этой организации самое непосредственное отношение. "Прецедент во многих отношениях: в Палате лордов впервые будет заседать сын КГБшника. Первый член парламента из Сибири. А иностранные государства в титул до того кто-нибудь включал?" – пишет в твиттере корреспондент Guardian и Observer Карол Кадвалла.

Тому, что британская корона выдала титул с названием иностранного региона, британцы тоже не рады – тем более когда это российский регион. "ЧЗХ?!!! Барон Сибирский? Самое наглядное доказательство, что наше правительство позволило стране превратиться в регион России", – пишет один из комментаторов.

Ругают в Британии и Бориса Джонсона, с чьей подачи Лебедев получил титул. "Известно, что премьер раздавал пэрство, чтобы позлить тех, кому не безразлично российское вмешательство в нашу демократию", – пишет бывший дипломат Артур Снелл.

О проникновении "руки КГБ" в британский парламент пишут и российские комментаторы.

Игорь Свинаренко

Генерал КГБ с сыном скупают Англию, включая премьера, дворец и титулы, –​ что-то я не вижу таких заголовков. Не, ну я не говорю что это плохо, но новость подается вяло, как при Совке в районной газете. Барон сибирский, мундир английский.

Игорь Эйдман

Сын ЧеКа, лорд полка.

Калигула, как известно, ввел коня в Сенат, а Борис Джонсон – троянского коня ФСБ в палату лордов.

Лет тридцать-сорок назад Лебедев-старший в качестве младшего офицера ПГУ КГБ просиживал штаны в скромном кабинетике советского посольства в Лондоне и экономил суточные, варя с помощью кипятильника супы из китайской тушёнки. А теперь его отпрыск будет сидеть здесь в палате лордов под именем какого-то опереточного барона Сибирского, пожизненного пэра, сэра и прочая, и прочая...

Бывших чекистов не бывает. Из мафии российских спецслужб выход один – через Полоний с Новичком. Литвиненко и Скрипаль не дадут соврать. Как и полагается в мафии, здесь ценятся семейные традиции. Престарелые КГБэшные Доны Карлеоне передают свое мастерство детям. Лебедев-младший принадлежит к влиятельному чекистскому клану. Он не только сын, но и важнейшая инвестиция своего отца. Не приходится сомневаться, что Лебедев-старший передал отпрыску не только средства для скупки "заводов, газет, пароходов", но и свой главный капитал –​ связи со всемогущей Конторой. Так что гордых британцев можно поздравить – в их палате лордов появился практически открытый информатор российских спецслужб.

Можно ли было представить, чтобы сын какого-нибудь Судоплатова или Питовранова проник в британский парламент? Да его на порог туда бы не пустили. Сейчас пришли другие время. Чекисты нащупали слабое место западных элит – трепетное отношение к большим деньгам, даже чужим. Наследники аскета Дзержинского стали миллионерами, социально близкими для мировой финансовой олигархии. И используют это обстоятельство на все сто процентов, внедряясь в правящий класс, разлагая и коррумпируя его. Совершенно не случайно, что главным лоббистом чекистской династии Лебедевых стал инициатор Брекзита Борис Джонсон. Думаю, мы еще многое узнаем о попытках российских спецслужб развалить Евросоюз с помощью некоторых алчных и недальновидных западных "элитариев".

Федор Крашенинников

Барон де Кейджиби энд Эсвээр

В российских комментариях тоже звучит критика британской верхушки за то, что та раздает титулы направо и налево. Достается и российской "элите" – за то, что заграничные титулы становятся для ее представителей показателем жизненного успеха.

Наталья Лосева

Как подешевели спички.

Юлиус Горявский

Раньше английские королевы даровали рыцарские звания и назначали вице-губернаторами знатных пиратов, если те грабили корабли противников короны и тем самым косвенно помогали Британии укреплять свое влияние на море, так что совсем не удивительно, что теперь новая королева дарит титулы новым бандитам, за счет которых прирастает богатство империи.

Петр Кромских (Русский Футурист)

Семейное древо барона больше напоминает родовой портрет российского капитализма. Лебедев –​ сын Лебедева, крупнейшего частного акционера "Новой газеты". А уж его биография –​ служба в КГБ в отделе, по его собственным заявлениям, предотвращения вывоза капитала за рубеж, выход в отставку и занятие коммерческой деятельностью в девяностые –​ это парсуна не человека, но Уклада.



Отметить в связи с награждением революционными красными шароварами хотелось бы даже не потенциальный международный скандал с присвоением дворянства в России, который если и будет, то ничем не закончится, а окончательное возвращение к сакральной сущности принадлежности к Элите.



Поясню как Лебедеву удалось стать бароном Сибири (хорошо что не бароном Харконнен). Присвоение титула неотличимо от рукоположения викарных епископов, костяка церковной бюрократии, в христианских конфессиях. Первый русский католический епископ Николай Дубинин, например, носит титул епископа Вод Бизаценских –​ ныне несуществующего города и центра епархии в Северной Африке.



Еще более похоже обстоит дело в Русской православной церкви: викарии Патриарха Московского и всея Руси получают титулы епископов подмосковных городов. Когда к РПЦ в прошлом году присоединилась Архиепископия приходов русской традиции в Париже, ее глава, архиепископ Хариупольский Иоанн (Реннето), стал митрополитом Дубнинским. А потом во Франции были рукоположены епископы Реутовский и Домодедовский.



И еще один момент это событие делает показательным: эмигрантское сообщество превратилось из клуба самых успешных и привелигированных компрадоров в зажиточное, но бесперспективное гетто. Этакий Брайтон-Бич на максималках: Лондон давно ломится от российских бизнесменов такого рода. Российская элита –​ это уже низшая часть британской, и подлинный успех для ее представителей –​ подъем по социальной лестнице в метрополии.

Станислав Белковский

Опубликован полный официальный титул барона Евгения Александровича Лебедева, пэра, члена Палаты Лордов Соединенного Королевства. Если в ближайшие дни нам сообщат о резком скачке смертей среди российских элитариев в Лондоне –​ знайте: это не Covid19, а банальная зависть.

Анастасия Миронова

Когда в александровской России случился бум моды на французов, к нам съехалось множество дельцов, аферистов и проходимцев, которые приставляли к своим простонародным фамилиям de и получали экстравагантные фамильные приставки с блестящими титулами: граф de Сhapeau, князь de Boulanger, баронесса de Araignée.

Вот, лорда Московского из Лебедева-младшего не вышло, но есть барон Хэмптонский и Сибирский. Это первый, сейчас пойдут остальные: Уральские, Тамбовские, Голышмановские...

Сказка про новых дворян стала былью.

Жаль наших денег –​ потрачены ни на что, в высший свет ни сибирских, ни голышмановских там все равно не возьмут. Спустите еще 60 млн фунтов за право перекинуться парой слов с дворецким, пока его маркиза сказывается больной.

А кому-то вспомнилось, что в России похожим образом титулуют воров в законе.

Юрий Яшнев

Барон Сибирский, подумаешь... У нас таких как гуталина на гуталинной фабрике:

...Толик Ногинский

Важа Тбилисский

Айко Астраханский

Хамса Пицундский

Бдже Ереванский

Дато Краснодарский

Рудик Бакинский

Славка Тамбовский

Бусыга Казанский

Петруха Орский

Аким Волгоградский...

всех и не упомнишь. Сотни их. И все бароны, на крайняк, виконты али там графья.