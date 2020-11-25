В Киргизии предложен законопроект о выдаче гражданства за выплату госдолга

В Киргизии разработан законопроект о выдаче гражданства страны за выплату 100 тысяч долларов государственного долга. Документ выложен на сайте парламента. Автором стал депутат крупнейшей фракции.

Иностранным гражданам предлагается получить гражданство в упрощённом порядке при оплаты ста тысяч долларов на специальный счёт для погашения внешнего долга Киргизии. Таким образом автор предлагает раздать не больше 50 тысяч паспортов — чего было бы достаточно для выплаты всего долга.

Киргизия занимает 53 из 73 место в мире в регулярно обновляемом индексе паспортов. На постсоветском пространстве хуже место только у Узбекистана (55) и Туркмении (60). В законопроекте отмечается, что в случае его принятия Киргизия "станет одной из первых стран Центральной Азии, предоставляющей гражданство взамен инвестиций".

Осенью министерство финансов страны открыло два счёта для пожертвований жителей на выплату госдолга и покрытие бюджетных расходов. Деньги на них предложено отправлять "каждому неравнодушному гражданину”. Всего по состоянии на 30 июля, внешний долг оценивался в 4 млрд 169,6 миллиона долларов США.