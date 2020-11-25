Президент США Трамп объявил о помиловании генерала Флинна

Президент США Дональд Трамп написал в твиттере о том, что дал "полное помилование" генералу Майклу Флинну – своему бывшему советнику по национальной безопасности.

Флинн был вынужден покинуть пост уже спустя несколько недель после своего назначения в январе 2017 года – после того, как выяснилось, что он ввёл в заблуждение вице-президента о своих телефонных разговорах с российским послом Сергеем Кисляком.

Впоследствии Флинн признался в том, что скрыл правду об этих разговорах, в частности, то обстоятельство, что в них обсуждались санкции, и от сотрудников ФБР, которые расследовали российское вмешательство в выборы. За это против него возбудили уголовное дело, ему грозил реальный срок.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, однако, рекомендовал суду не наказывать бывшего советника президента Трампа лишением свободы. Сторона обвинения заявила, что Флинн предоставил следствию ценную информацию о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

В документах, предоставленных спецпрокурором, сообщалось, что Флинна допрашивали 19 раз. В ходе допросов бывший советник Трампа передал следователям "информацию о содержании и обстоятельствах взаимодействия между переходной командой нового президента и чиновниками из российского правительства".

Первоначально Флинн признал себя виновным и на первых этапах сотрудничал со следствием, однако затем сменил адвокатов и отказался признавать вину. В мае нынешнего года Министерство юстиции сняло с Флинна обвинения. В ведомстве посчитали, что допрос Флинна, проведенный ФБР, "не был оправдан контрразведывательным расследованием " и "проводился без каких-либо законных следственных оснований". Однако суд по его делу формально так и не был завершён.

Помимо разговора с послом России в США внимание следствия привлекла и деловая активность Флинна в последний год до выборов. Например, Флинн присутствовал на праздновании 10-летия российского телеканала Russia Today, где сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.

В интервью газете Washington Post Флинн сказал, что ни о чём существенном не говорил с Путиным, лишь коротко ему представился. Тогда же генерал признался американским журналистам, что получил от RT денежное вознаграждение "за консультации", поскольку он был нередким гостем телеканала.

По делу о российском вмешательстве ранее были осуждены ещё несколько бывших подчинённых или сотрудников Трампа, однако ни один из них не обвинялся в сговоре с Россией.