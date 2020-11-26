"Трансперенси": доля скрытых госзакупок в ОПК достигла 80%

Из-за санкций США и ЕС резко снизилась прозрачность российских оборонных предприятий. К такому выводу пришли эксперты антикоррупционной организации "Трансперенси Интернешнл-Р". Доля скрытых госзакупок достигла 80 процентов. Сфера оборонной промышленности всегда была чрезвычайно закрытой, и это стимулировало развитие коррупции, а сейчас положение ещё ухудшилось, отмечает директор Центра антикоррупционной политики "Яблока" Алексей Карнаухов.
Авторы исследования проанализировали отчетность и сведения о закупках 37 оборонных предприятий. Чтобы снизить негативное влияние ограничительных мер, компаниям, оказавшимся в санкционных списках, разрешено уменьшать перечень информации, которую требуется раскрывать публично.
- Годовой отчет акционерного общества публично размещает 8 из 8 ПАО и 6 из 27 АО. Чаще всего компании не раскрывают информацию о составе членов советов директоров, крупных сделках и сделках с заинтересованностью, наиболее существенных рисках, сведения об исполнительном органе, ФИО членов ревизионной комиссии.
- 12 компаний из 37 обязаны подавать ежеквартальную отчетность. По итогам первого квартала 2019 года лишь две компании не воспользовались правом исключения информации: ПАО "Тульский оружейный завод" и ПАО "Ярославский судостроительный завод". Чаще всего компании скрывают данные из разделов, посвященных сведениям об участниках эмитента и о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также краткие сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
- Из 14 компаний, подающих списки аффилированных лиц публично, во втором квартале 2019 года списки подали лишь шесть. Шесть компаний из 33 не раскрывают информацию о поставщиках для более чем 30% своих сделок за период с 1 января по конец июля 2019 года.
- 23 российских компании оборонного сектора опубликовали на своих сайтах какие-либо положения или упоминания антикоррупционного регулирования. "Ни в одной из компании оборонного сектора не было выявлено публичной демонстрации приверженности борьбе с коррупцией со стороны совета директоров или любого другого органа управления компании", – отмечается в исследовании.
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