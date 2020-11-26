"Трансперенси": доля скрытых госзакупок в ОПК достигла 80%

Из-за санкций США и ЕС резко снизилась прозрачность российских оборонных предприятий. К такому выводу пришли эксперты антикоррупционной организации "Трансперенси Интернешнл-Р". Доля скрытых госзакупок достигла 80 процентов. Сфера оборонной промышленности всегда была чрезвычайно закрытой, и это стимулировало развитие коррупции, а сейчас положение ещё ухудшилось, отмечает директор Центра антикоррупционной политики "Яблока" Алексей Карнаухов.

Авторы исследования проанализировали отчетность и сведения о закупках 37 оборонных предприятий. Чтобы снизить негативное влияние ограничительных мер, компаниям, оказавшимся в санкционных списках, разрешено уменьшать перечень информации, которую требуется раскрывать публично.