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Власти запретили жителям Туркмении старше 45 лет ездить по стране

Вид на Ашхабад

Власти Туркмении запретили жителям страны старше 45 лет ездить между регионами. Об этом сообщает региональная служба Радио Свобода — Радио Азатлык со ссылкой на своего корреспондента. Издание "Медиа-Туркмен" утверждает, что запрет введён для жителей старше 50 лет, и им запрещено выезжать из родного города.

По словам корреспондента Азатлыка в Лепабском велаяте на востоке страны, учреждения здравоохранения, полиция и другие официальные органы объясняют причины новых ограничений тем, что у лиц старше 45 лет слабый иммунитет и они подвержены инфекционным заболеваниям. Вероятнее всего, запрет введён из-за пандемии коронавируса, хотя власти Туркмении утверждают, что в стране нет ни одного заразившегося.

В начале ноября в Туркмении было запрещено перемещаться между регионами без уважительной причины, запрет действует до 2021 года. В марте в стране было закрыто железнодорожное и автобусное сообщение, перекрыты многие автодороги между крупными городами. В августе — введено обязательное ношение масок, — по официальной версии, из-за повышенного содержания пыли в воздухе.

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