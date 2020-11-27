Власти запретили жителям Туркмении старше 45 лет ездить по стране

Власти Туркмении запретили жителям страны старше 45 лет ездить между регионами. Об этом сообщает региональная служба Радио Свобода — Радио Азатлык со ссылкой на своего корреспондента. Издание "Медиа-Туркмен" утверждает, что запрет введён для жителей старше 50 лет, и им запрещено выезжать из родного города.

По словам корреспондента Азатлыка в Лепабском велаяте на востоке страны, учреждения здравоохранения, полиция и другие официальные органы объясняют причины новых ограничений тем, что у лиц старше 45 лет слабый иммунитет и они подвержены инфекционным заболеваниям. Вероятнее всего, запрет введён из-за пандемии коронавируса, хотя власти Туркмении утверждают, что в стране нет ни одного заразившегося.

В начале ноября в Туркмении было запрещено перемещаться между регионами без уважительной причины, запрет действует до 2021 года. В марте в стране было закрыто железнодорожное и автобусное сообщение, перекрыты многие автодороги между крупными городами. В августе — введено обязательное ношение масок, — по официальной версии, из-за повышенного содержания пыли в воздухе.