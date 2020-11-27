В Киргизии не стали обсуждать изменение статуса русского языка

Конституционное совещание Киргизии не рассматривает вопрос лишения русского языка в стране статуса официального, сообщил журналистам член совещания Урмат Аманалиев.

По его словам, поступившее предложение убрать из Конституции норму, которая предусматривает официальный статус для русского языка, он и его коллеги обсуждать не стали. Слова Аманалиева приводит "Интерфакс".

Приостановивший полномочия премьер-министра Садыр Жапаров, который собирается баллотироваться в президенты, написал в соцсетях, что русский язык обязательно должен оставаться в Киргизии официальным языком, передаёт Киргизская служба Радио Свобода.

Днём ранее член Конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил убрать из Конституции норму о том, что русский язык считается официальным. "Мы привыкли к русскому языку и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть. Мы можем потерять свой язык. Человек такой, пока его не обяжешь, он ничего не будет учить", – указывал Торалиев.

Садыр Жапаров назвал предложение Торалиева "совершенно неверным". "Русский язык – один из шести языков, используемых на трибуне ООН. Кроме того, это язык, который объединяет народы и которым мы пользуемся столетиями. Во взаимоотношениях и связях с евразийскими государствами без русского языка невозможно обойтись", – считает Жапаров.

Сейчас в стране за киргизским языком закреплён статус государственного, а русский используется в качестве официального.

17 ноября депутаты киргизского парламента вынесли на общественное обсуждение проект новой Конституции, которая, среди прочего, значительно расширяет полномочия и роль президента. Законодатели предложили совместить референдум по новой Конституции с досрочными президентскими выборами, которые назначены на 10 января будущего года.