В Грузии россиянина обвинили в слежке за журналистом, оскорбившим Путина

Служба государственной безопасности Грузии предъявила три новых обвинения гражданину России Магомеду Гуциеву, который был арестован в июне этого года по обвинению в изготовлении фальшивых документов на имя Васамбека Бокова. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Гуциева обвиняют в преследовании журналиста телеканала "Мтавари архи" Георгия Габуния, незаконном сборе персональной информации и незаконном переходе государственной границы. Как сообщил журналистам адвокат Гуциева, его подзащитный категорически отвергает обвинение в слежке за журналистом. Габуния был признан потерпевшим по данному делу.
Гуциева задержали 15 июня в Тбилиси с документами на имя 38-летнего уроженца Ингушетии Васамбека Бокова. Правоохранительные органы Грузии считают, что россиянин планировал убийство журналиста Георгия Габунии. По словам гендиректора канала "Мтавари архи", на котором сейчас работает Габуния, заказчиком покушения был Рамзан Кадыров. Информацию о готовящемся покушении грузинским властям предоставили украинские правоохранительные органы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти подозрения абсурдными. Кадыров также их отверг, заявив, что если "кто-то действует по его поручению, то он его выполнит".
- В июне 2019 года ведущий "Рустави-2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался о Владимире Путине. После этого он неоднократно получал угрозы в свой адрес. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "Габуния нужно спрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил".
- В июне 2020 года Габуния вновь нецензурно обратился к Путину. В монологе аналитической программы "Постфактум" он также сказал, что не боится пули. В ответ Кадыров предположил, что грузинскому журналисту лучше встать на колени и попросить прощения.
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