В Грузии россиянина обвинили в слежке за журналистом, оскорбившим Путина

Служба государственной безопасности Грузии предъявила три новых обвинения гражданину России Магомеду Гуциеву, который был арестован в июне этого года по обвинению в изготовлении фальшивых документов на имя Васамбека Бокова. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Гуциева обвиняют в преследовании журналиста телеканала "Мтавари архи" Георгия Габуния, незаконном сборе персональной информации и незаконном переходе государственной границы. Как сообщил журналистам адвокат Гуциева, его подзащитный категорически отвергает обвинение в слежке за журналистом. Габуния был признан потерпевшим по данному делу.

Гуциева задержали 15 июня в Тбилиси с документами на имя 38-летнего уроженца Ингушетии Васамбека Бокова. Правоохранительные органы Грузии считают, что россиянин планировал убийство журналиста Георгия Габунии. По словам гендиректора канала "Мтавари архи", на котором сейчас работает Габуния, заказчиком покушения был Рамзан Кадыров. Информацию о готовящемся покушении грузинским властям предоставили украинские правоохранительные органы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти подозрения абсурдными. Кадыров также их отверг, заявив, что если "кто-то действует по его поручению, то он его выполнит".