В Хабаровске местные жители вновь вышли на протестную субботу

Около 200 жителей Хабаровска вновь вышли в субботу на главную городскую площадь для участия в традиционном митинге в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает корреспондент Сибирь.Реалии.

Участники акции также устроили шествие по улицам города, несмотря на предупреждение полиции о проведении несанкционированного мероприятия. На центральном фонтане на площади Ленина активисты "повесили" картонную копию врио губернатора края Михаила Дегтярёва. Участники акции скандировали лозунги "жулики и воры, пять минут на сборы", "Путина в отставку", а также "полиции позор". В мэрии Хабаровска количество протестующие оценили в 150 человек.

На акции полиция задержала журналистку "Просто газеты" Татьяну Хлестунову, несмотря на аккредитацию СМИ, а также двух активистов Ярослава Смолева и Елену Слободчикову. Последние отметили, что их задерживали люди без формы сотрудников МВД.



Сегодняшний митинг, это уже 21-я субботняя акция протеста. В городской администрации также утверждают, что мероприятия в поддержку бывшего главы края по вечерам в будни прекратились. Власти отчитались, что с начала проведения акций было выписано 263 различных штрафа на сумму более 2,8 миллиона рублей. 75 человек были арестованы по решению суда, а еще 40 получили обязательные работы.